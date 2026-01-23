AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayılandı! AUZEF sınavı ne zaman?
AUZEF bütünleme sınavları 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Bütünleme sınavlarına girmeden önce adayların sınav giriş belgelerini temin etmesi gerekiyor. Peki AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte sınav tarihi ve giriş belgeleri duyurulmuş oldu. İşte detaylar
AUZEF GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI
Değerli Öğrencilerimiz,
31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgenizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
Sınavlarınızda başarılar dileriz.
AUZEF 2026 BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF 2025-2026 Güz Dönemi bütünleme sınavları, 31 Ocak 2026 Cumartesi ve 1 Şubat 2026 Pazar günlerinde yapılacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI KAÇ OTURUMDAN OLUŞUYOR?
Bütünleme sınavları toplam üç oturumdan oluşuyor. İki oturum 31 Ocak Cumartesi, bir oturum ise 1 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.