Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayılandı! AUZEF sınavı ne zaman?

        AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayılandı! AUZEF sınavı ne zaman?

        AUZEF bütünleme sınavları 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Bütünleme sınavlarına girmeden önce adayların sınav giriş belgelerini temin etmesi gerekiyor. Peki AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 16:25 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte sınav tarihi ve giriş belgeleri duyurulmuş oldu. İşte detaylar

        2

        AUZEF GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

        Değerli Öğrencilerimiz,

        31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgenizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

        Sınavlarınızda başarılar dileriz.

        AUZEF 2026 BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        AUZEF 2025-2026 Güz Dönemi bütünleme sınavları, 31 Ocak 2026 Cumartesi ve 1 Şubat 2026 Pazar günlerinde yapılacak.

        3

        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI KAÇ OTURUMDAN OLUŞUYOR?

        Bütünleme sınavları toplam üç oturumdan oluşuyor. İki oturum 31 Ocak Cumartesi, bir oturum ise 1 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor