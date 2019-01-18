- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
2019 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorularının cevabı belli oldu. İstanbul Üniversitesi açık uzaktan eğitim okuyan binlerce öğrenci birinci dönem bitirme sınavlarının gününü merak ediyordu. İstanbul Üniversitesi tarafından tapılan açıklamaya göre, AUZEF sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak. Sınav giriş belgesini yanında bulundurmayan öğrenciler ise sınav salonuna alınmayacaktır.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 2019
AUZEF öğrencileri https://sinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden Kullanıcı adı, şifresi, güvenlik kodunu bulunan kutucuklara girerek giriş yapabilecek. Açılan sayfada öğrencinin hangi okulda saat kaçta sınava gireceği bilgisi yer almaktadır. Sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler ise sınava alınmayacaktır.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI HAKKINDA
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi şöyle;
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 19 OCAK – 20 OCAK 2019
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 16 ŞUBAT – 17 ŞUBAT 2019
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 25 AĞUSTOS 2019
AUZEF SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYARI
Öğrenciler sınavlara “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.
Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.
Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.
Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.