2019 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorularının cevabı belli oldu. İstanbul Üniversitesi açık uzaktan eğitim okuyan binlerce öğrenci birinci dönem bitirme sınavlarının gününü merak ediyordu. İstanbul Üniversitesi tarafından tapılan açıklamaya göre, AUZEF sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak. Sınav giriş belgesini yanında bulundurmayan öğrenciler ise sınav salonuna alınmayacaktır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 2019

AUZEF öğrencileri https://sinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden Kullanıcı adı, şifresi, güvenlik kodunu bulunan kutucuklara girerek giriş yapabilecek. Açılan sayfada öğrencinin hangi okulda saat kaçta sınava gireceği bilgisi yer almaktadır. Sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler ise sınava alınmayacaktır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi şöyle;

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 19 OCAK – 20 OCAK 2019

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 16 ŞUBAT – 17 ŞUBAT 2019

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 25 AĞUSTOS 2019

AUZEF SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYARI

Öğrenciler sınavlara “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.

Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.