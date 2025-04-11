AUZEF bahar dönemi vizeleri için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AUZEF sınav tarihlerini gündemine aldı. Sınav giriş belgesi AUZEF sınavından bir hafta önce erişime sunuluyor. Peki, "AUZEF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte detaylar...