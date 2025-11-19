AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İÜ AUZEF ara sınav sonuçları (vize) sorgulama nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları sorgulaması başladı. Güz dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına itirazlar ise 20 Kasım gününe kadar yapılabilecek. Peki AUZEF ara sınav sonuçları (vize) sorgulama nasıl yapılır?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 08 - 09 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşti. İşte, AUZEF ara sınav sonuçları sorgulama sayfası
AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Değerli Öğrencilerimiz,
2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavı (vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı 20 Kasım 2025 saat 23:59'a kadar http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır.
AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.