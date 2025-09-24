Ava gitmesini istemeyen annesini vurdu
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 18.00 sıralarında, 22 yaşındaki Soner Sivrikaya, ava gitmesine karşı çıkan annesi Durgül Sivrikaya ile evin bahçesinde tartıştı; tartışma sırasında av tüfeğiyle ateş ederek annesini öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Durgül Sivrikaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Soner Sivrikaya'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı; olayla ilgili soruşturma sürüyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Soner Sivrikaya (22), ava gitmesini istemeyen annesi Durgül Sivrikaya’yı (61), çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.
Olay, saat 18.00 sıralarında Köyceğiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Soner Sivrikaya, evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Anne Durgül Sivrikaya ise oğluna karşı çıkınca ikili arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Soner Sivrikaya, av tüfeğiyle annesini başından vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde anne Sivrikaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, Soner Sivrikaya’yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.