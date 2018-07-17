Avangard Kursk - Shinnik maçı rakamları

Rusya FNL maçında Avangard Kursk ile Shinnik, 17 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Ev sahibi Avangard Kursk, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shinnik, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 418 kodlu maçı oynayanlar; Avangard Kursk galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.55, Shinnik galibiyet oranı 2.30.

Avangard Kursk son haftadaki Shinnik müsabasında 1-0 kazandı.

Shinnik ise Avangard Kursk maçında 1-0 yenildi.