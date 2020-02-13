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Avcılar Belediye Başkanı’ndan 10 bin çürük bina için oturma eylemi

Beklenen büyük İstanbul depreminde en riskli ilçelerin başında gelen Avcılar için kentsel dönüşümü sağlayacak olan plan notu değişikliği hala İBB İmar Komisyonu’ndan çıkamadı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, plan notu değişikliğinin gündeme alınmamasını protesto etmek için İBB İmar Komisyonu’na giderek oturma eylemi yapıyor. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı...

Avcılar
Esra Boğazlıyan

Olası İstanbul depremi deyince tabii ki aklımıza gelen ilk yer Avcılar… Malum, 1999’da Avcılar çok ama çok acı bir tabloyla karşı karşıya kalmıştı. 17 Ağustos Kocaeli depreminde ilçede 2 bine yakın bina yıkılmış ve ağır hasar almış, 270 kişi de hayatını kaybetmişti.

Birkaç ay önce, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde de yine Avcılar’da çok sayıda bina hasar görmüştü. 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’yle birlikte hasar gören binaları gezmiştim. Başkan Hançerli, koca koca 7-8 katlı binaların deniz kumundan yapıldığını, İstanbul merkezli olası bir depremde Avcılar’ın büyük risk altında olduğunu söylemişti.

Başkan Hançerli’ye ‘Peki bunca yıldır neden bu sağlıksız, depreme dayanıksız binalar yıkılmadı, neden kentsel dönüşüm başlamadı?’ diye sormuştum. Hançerli de Avcılar’da kentsel dönüşüme engel teşkil eden imar problemi olduğunu anlatmıştı. “Bu problemi aşmak için bir plan notu değişikliği hazırladık. Bu plan notu Avcılar Belediye Meclisi’nden AK Parti ve CHP’nin oy birliğiyle geçti, İBB’ye gönderdik. Önce İBB İmar Komisyonu’ndan, sonra da İBB Meclisi’nden geçtiği takdirde 10 bin bina için acil dönüşüm başlatacağız” demişti Başkan Hançerli.

Biz bu sohbeti yaptığımızda, tarih 19 Ekim 2019’du. Aradan 5 ay geçti. Avcılar’da dönüşümü sağlayacak olan plan notu değişikliği hala İBB İmar Komisyonu’ndan çıkamadı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de plan notunun en kısa sürede geçmesi için İBB İmar Komisyonu’nda oturma eylemi başlattı.

Başkan Hançerli, Avcılar için plan notu değişikliğinin gündeme alınmamasını protesto etmek için İBB İmar Komisyonu’na giderek oturma eylemi yapıyor. Hançerli, dün de yine İBB İmar Komisyonu’nda oturdu, Avcılar’ın acil olarak dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve plan notu komisyondan geçene kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Bakalım Başkan’ın bu kararlı tavrı plan notunun komisyondan geçmesini sağlayabilecek mi? 

 

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