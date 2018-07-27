Avcılar Polis Merkezi’ne 22 Temmuz günü saat giden Sinem K.(26), Cihangir mahallesinde oturduğunu belirterek ‘Eşim cezaevinde. Kayınbabam Mustafa Kırlılar, bu sabah 09:’da evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alamadım.Ulaşamadım’ diyerek kayıp başvurusunda bulundu.

KOKU İHBARI CESEDİ BULDURTTU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polis , 59 yaşındaki kayıp Mustafa Kırlılar’ı her yerde ararken, bugün polise bir ihbar geldi. Gelen ihbarda, bir evden kötü kokular geldiği belirtildi. Verilen adrese giden polis, tanıdık bir yerle karşılaştı. Bu adres Sinem K.’nın kayıp başvurusu yaptığı kayınpederinin eviydi. Evde kimse yoktu. çilingirle açılan evde, korkunç gerçekle karşılaşıldı. Kayıp Kırlılar, arkadan elleri bağlanmış öldürüldükten sonra cesedi çuvala konulduğu görüldü.

KATİL GELİNİ VE SEVGİLİSİ ÇIKTI

Avcılar İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Polis yaptığı çalışmalarda eve en son gelen Ahmet A.’yı (23) tespit etti. 13 farklı olaydan aranması olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şüpheli Ahmet A. polis tarafından yakalandı. Avcılar emniyettinde yapılan sorguda gerçek ortaya çıktı. Ahmet A., Mustafa Kırlılar’ı arkadaşı Sinem K. ile birlikte öldürdüğünü söyledi. Bunu üzerine geniletilen çalışma da Sinem K.’de Küçükçekmece’de yakalandı. Sinem K.’nında cinayet itiraf ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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