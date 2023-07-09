Avcılar'da davalık olan kavşak için yeni karar!

İstanbul Avcılar'daki Firuzköy ile Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı'nı birleştiren kavşak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında alınan kararla trafik yoğunluğu gerekçe gösterilerek bariyerlerle kapatıldı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi deprem toplanma alanı ve polis karakollarına ulaşımın sağlandığı Esenyurt'tan gelen Doğan Araslı ile Firuzköy Bulvarı'nın kesiştiği yerdeki sola dönüşün kapatılması tepkilere neden oldu.

İstanbul Valiliği, İBB, Esenyurt ile Avcılar kaymakamlıkları, Esenyurt ile Avcılar Belediyesi'ne yapılan başvurular üzerine dönüş yolu 2 ay sonra 18 Kasım 2019 tarihinde yeniden ulaşıma açıldı. Ancak, Esenyurt Belediyesi'nin başvurusu üzerine İBB, 10 Kasım 2021 tarihinde kavşağı tekrar kapattı.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Esenyurt Kaymakamlığı, kritik konumdaki bu kararın trafik yoğunluğunu artırdığını, dönüş noktasında bulunan hastaneye ulaşmada büyük gecikmelere neden olduğunu belirterek İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nde kararın iptali için dava açtı.

Davaya yakındaki bir özel hastane de müdahil oldu. Esenyurt'tan Avcılar yönüne giden araçların iptal edilen kavşaktaki trafik lambaları nedeniyle gereksiz beklediği, buradan dönemeyen araçların yoğun trafikte en az 2 kilometre giderek tekrar dönüş noktasına gelebildiği belirtildi.

Mahkemeye ulaştırılan belgelerde, sözkonusu kavşakta bulunan tam teşekküllü hastaneye, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yönlendirilen ambulansların yüzde 8.9 oranında direkt hastaya acil müdahalede bulunduğu, kavşaktaki özel hastane ambulansının da yoğun olarak hastaneler arası nakil amacıyla kullanıldığının belirlendiği ifade edildi.

İstanbul 3.İdare Mahkemesi kavşağın kapatılmasına karar verdi. Esenyurt Kaymakamlığı kavşak ile ilgili yeniden başvuruda bulunarak Avcılar'daki Firuzköy ve Mustafa Kemal Paşa ile Esenyurt'taki Akşemsettin ve Namık Kemal mahallelerinin kesiştiği noktadaki kavşak için verilen karara itiraz etti.

REKLAM

Dosyayı ele alan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nun (UTK) aldığı kavşağı kapatma kararını iptal etti. Mahkeme, UTK'nın bu kavşağı kapatma yetkisinin bulunmadığını, bu konuda tek yetkili yerin UKOME olduğunu açıklayarak verilen kararı iptal etti.

Böylece Esenyurt'taki Akşemseddin Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı ile Avcılar'daki Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı Geometrik Düzenleme Projesinin kabulüne ilişkin Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonunun (UTK) 10 Kasım 2021 tarihinde aldığı karar geçersiz hale geldi. Kararın 1 ay içerisinde kesinleşerek yeniden kavşağın açılması bekleniyor.