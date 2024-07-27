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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da İETT otobüsü 3 araca çarptı! 1'i ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Avcılar'da İETT otobüsü 3 araca çarptı! 1'i ağır 3 yaralı

        İstanbul Avcılar'da, Başakşehir'e giden İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otobüs işçi servisine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:39
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        İETT otobüsü 3 araca çarptı! 3 yaralı
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        Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

        Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.

        Kazada, işçi taşıyan minibüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Otobüs şoförü Özgür K. ise polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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