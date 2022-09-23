Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi'ne bağlı Reşitpaşa Caddesi'nde oturan Aleyna Özgün, dün sabah evde besledikleri 'Gümüş' isimli kedinin dünyaya getirdiği beş yavrudan birisinin yerinde olmadığını fark etti.
KLOZETTEN MİYAVLAMA SESİ DUYDU
DHA'nın haberine göre evde kediyi arayan Özgün, klozetten miyavlama sesi geldiğini duydu.
Yavru kedinin klozete düştüğünü ve görünmediğini göz önüne alan Aleyna Özgün, 112 Acil Çağrı Servisi'ni arayarak durumu iletti.
İTFAİYE EKİBİ YAŞADIĞINI TESPİT ETTİ
Sevk edilen itfaiye ekibi klozete düşen yavru kedinin yaşadığını belirledi.
Klozeti söken itfaiye erleri gider borusuna tutunan minik kediyi kurtarırken, havlu ile kuruttu.
YERİNDE OLMADIĞINI FARK EDİNCE...
Aleyna Özgün, "Genelde klozet kapağını kapatırdık. Sabah küçük kızım ile birlikte yavru kedilere bakınca birisinin yerinde olmadığını fark ettim. Sesten de klozete düştüğünü anladım. Yavru kediyi kurtardıkları için teşekkür ediyorum" dedi.
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