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Spor için sahile gidenler şaşkına döndü
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Avcılar sahilinin kirletilmesine çevrecilerden tepki

Sıcak hava ve uzun bayram tatilinin etkisiyle sahiller piknikçilerle dolup taşarken, geride bırakılan çöpler, mangal külleri çevre sakinlerini isyan ettiriyor. Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVCEDER) Başkanı Kadriye Maraşlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin daha etkin bir çalışma içine girmesi gerektiğini söyledi.

25.08.2018 - 16:01 | Güncelleme: DHA

Özellikle hafta sonlarında sabah erken saatlerden itibaren piknikçilerle dolup taşan sahilde yasak olmasına rağmen mangal ve nargile için yakılan ateşlerden yükselen duman uzaktan bile görülürken, ertesi gün sabah saatlerinde günlük spor için sahile gelenler çöp yığınları görmekten yakındı. Çöp konteynerlerinin yetersiz kaldığı göze çarparken, piknikçilerin her yerde yaktıkları mangalların küllerinin rast gele bırakıldığı göze çarptı.

Sokak hayvanları ve martılar günün ilk ışıkları ile birlikte çöpleri karıştırarak yiyecek bulmaya çalışırken, İBB ekiplerinin gelmesi ile temizlik çalışmalarına başlandığı görüldü.
Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVCEDER) Başkanı Kadriye Maraşlı, İstanbul'daki sahillerde görülen kirliliklere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin etkili müdahale etmesi için defalarca çağrı yaptıklarını, ancak henüz bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Sahilde tek söz sahibinin İBB olduğunu belirten Maraşlı, “Kadınlarımız, çocuklarımız dolaşamıyor, nefes alınamıyor. Denetimsizlik var. Lütfen buna çare bulunsun" dedi.

 

 

 

 

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YORUMLAR 23
  • Misafir 5 dakika önce
    Almanya da yasiyorum ve su an 11 derece,yagmurlu.Cennet vatanin kiymetini niye bilmiyosunuz hayret ederim!
  • Misafir 13 dakika önce
    O kokmuş tavukları yemek için tüm istanbulun içine edenler, çimenleri mangal közüyle yakanlar, evdeki çarşaf, yorgan yastığı ortalığa serip piknik ysptığını zannedenler, üç tane taşı yere koyup mangalsız et pişirip yerleri yakıp öylece bırakıp gidenler, çöplerini heryere atanlar... Ben sizin dünyanızdan. değilim, siz neyseniz ben o değilim
  • Misafir 6 dakika önce
    agzina saglik kardesim.hayvandan asagi yaratiklarla yasamak ne aci...
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