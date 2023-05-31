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Avlanması yasak olan angut kuşları, yavrularını böyle korudu

Sivas’ın Gemerek ilçesi kırsalında bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yolda yürüyen angutlar, yavrularını korumak için sakat taklidi yaparak ilgiyi kendilerine çekmeye çalıştı

Avlanması yasak olan angut kuşları, yavrularını böyle korudu
İHA

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Dendil köyü yakınlarında yola çıkan angut ördekleri, Ramiz Ayten isimli vatandaşı görünce yavrularını korumak için sakat taklidi yaparak ilgiyi üzerlerine çekmeye çalıştı.

Ramiz Ayten isimli vatandaş tarafından kaydedilen bu görüntüler ilgi çekti.

Ayten, angut çiftinin yavrularını korumak için sakat taklidi yaptığını belirterek "Aracımızla seyahat ederken önümüze angut yavruları çıktı. Biz yoldan uzaklaştıralım derken annesiyle babası ilginç hareketler yapmaya başladı. Tahminim sakat numarası yapıp kendilerini yakalatıp yavrularını yakalatmamak istediler. Güzel hareketlerdi, onları yoldan uzaklaştırmayı başardık" dedi.

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