Avlu bu akşam neden yok, var mı? 17 Ocak Avlu Star TV yayın akışı

Avlu 27. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu günün en sık aranılanlar arasında yerini aldı. Perşembe gecelerine damgasını vuran Avlu her hafta saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanıyor fakat dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

AVLU BU AKŞAM NEDEN YOK?

Avlu dizisinin bu akşam yayınlanması gereken 27. bölümü yayın akışında bulunmayınca izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Ocak ayında televizyon kanalları ile reklam anlaşmaları yenileniyordu bu ay biraz süre uzayınca diziler de üç hafta boyunca yeni bölüm yayınlamama kararı alındı.

AVLU 27. SON YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizilerin yayınlanmadığı üçüncü haftada Avlu 27. yeni bölümü 24 Ocak Star TV ekranlarında saat 20.00'da izleyicisi ile buluşacak.

AVLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Azra’nın son hamlesi Deniz’i büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Zerrin, ipleri tekrar eline almak için yeni planlar peşindedir fakat karşılığını hiç beklemediği bir şekilde alacaktır. Kudret, gözlerini Özge’nin üzerinden bir an olsun ayırmamaktadır. Özge’nin aklında tek bir soru... Karnındaki bebek ona beraberinde neler getirmektedir? Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Öykü’nün yılbaşı heyecanı tüm avluyu yavaş yavaş sarmaktadır.