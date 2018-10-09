Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Avlu dizisi 15. yeni bölümüyle Perşembe akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Star TV'de Perşembe günü yayınlanacak olan Avlu dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Avlu dizisinin oyuncuları kimler? İşte Avlu dizisi oyuncuları ve 15. yeni bölüme dair detaylar...

AVLU 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Demet Evgar (Deniz Demir), Ceren Moray (Azra Kaya), Nursel Köse (Kudret Öztürk), Nergis Öztürk (Zerrin), Kenan Ece (Murat Ünal), Teoman Kumbaracıbaş (Hakan Demir), Çağdaş Onur Öztürk (Oktay Boran), Onuryay Evrentan Atasalihi (Özlem Balaban), Şeyla Halis (Jale Şahin), Ayça Damgacı (Hasret Şengül), Denizcan Aktaş (Alp Öztürk), Tuğrul Tülek (Sinan), Simel Keçicioğlu (Derya), Selen Seyven (Heves)

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Cezaevinde büyük isyan...

Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?

Senaryosunu Ahmet Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği Avlu dizisi 15. yeni bölümüyle saat 20.00'da Star TV ekranlarında.

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