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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: AVM'deki çatışmada detaylar ortaya çıktı! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi!
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AVM'deki çatışmada detaylar ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer Ayazağa'daki Vadi İstanbul AVM'de bir kafede, iki grup arasında çıkan çatışmayla ilgili gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Olaya karışan iki grupta 7 Gürcistan ve 11 Azerbaycanlı'nın yer aldığı ortaya çıktı. Firari şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı konuldu

Son dakika haberi: AVM'deki çatışmada detaylar ortaya çıktı! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi!
AVM'deki çatışmada detaylar ortaya çıktı!
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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa semtindeki Vadi İstanbul AVM'de bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre önceki akşam iki grup arasında çıkan tartışma büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Azerbaycan uyruklu Rafik Aliyev (36), Mahraj Karimov (27), Qulam İbrahimov (24), Azer Amadov (28) ile İran uyruklu Seyyed Ali Rıza Abdullahi (33) ve Fatih Mehmet Kamaç (50) yaralandı.

AZERBAYCAN VE GÜRCİSTANLI GRUPLAR ÇATIŞTI

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çatışmanın Azerbaycanlı ve Gürcistan uyruklu iki grup arasında çıktığı tespit edildi.

GÖZALTI SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı düşünülen çatışmayla ilgili gözaltı sayısı 7’ye çıktı. Gözaltına alınanlardan 2’sinin Gürcistan, 5’inin Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenildi.

İŞTE KAVGANIN DETAYLARI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamada gözaltına alınan şüpheliler çatışmanın neden çıktığını bilmediklerini iddia ettiler. Kamera görüntülerinin tamamını izleyen polis, kavganın detaylarını ortaya çıkardı. Polisin ulaştığı görüntülere göre kafeye önce 7 Gürcistanlı, ardından 11 kişilik Azerbaycan uyruklu grup geldi.

ÜÇ KİŞİ ATEŞ AÇMIŞ

Görüntülerde Azerbaycanlı grup, Gürcistan uyruklu grubun oturduğu masadan bir kişiyi kaldırıp çekmeye çalışıyor. Bunun üzerine taraflar bir anda birbirine giriyor ve çatışma çıkıyor. Azerbaycanlı gruptan bir, Gürcistanlı gruptan ise iki kişi silah kullanıyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Polis, çatışmada yaralananlardan 4'ünün olayla ilgisi olmadığını belirledi. Yaralanan 2 Azerbaycanlı'nın ise birinin olaya karıştığı, birinin silahı kullanan kişi olduğu tespit edildi. Yaralıların hastanede tedavilerine devam ediliyor. Olayla ilgili 5 Gürcistan ve 4 Azerbaycan uyruklu kişi aranıyor. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı konuldu.

İki grubun mayıs ve eylül ayında Türkiye’ye giriş yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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