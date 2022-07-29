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Avrupa basınından Frontex ile ilgili tepki çeken 'Ege' iddiası

Avrupa basını, AB sınır koruma ajansı Frontex'in sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile iş birliği yaptığını öne sürdü. Tepki çeken iddianın, AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin hazırladığı raporla ortaya çıktığı bildirildi

Avrupa basınından Frontex ile ilgili tepki çeken 'Ege' iddiası
Frontex ile ilgili tepki çeken 'Ege' iddiası
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AA

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile kasıtlı ve sistematik olarak iş birliği yaptığı iddia edildi. Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı.

AA'nın aktardığı habere göre; raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.

"YUNANİSTAN'IN EYLEMLERİNİ BİLDİRMEDİLER"

Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.

Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı. Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.

OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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