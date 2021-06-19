Ağustos ayı sonuna kadar dedi ve açıkladı!

Avrupa Birliği'nden Lübnan'a endişe açıklaması 0:00 / 0:00

AA

Görüşmenin ardından Baabda Sarayı'nda basın açıklaması yapan Borrell, siyasi ve ekonomik kriz sebebiyle Lübnan için son derece endişe duyduklarını belirtti.

Lübnan'da ekonomik reformlarda bir ilerleme fark ettikleri halde AB'nin yardıma hazır olduğunu aktaran Borrell, "Siyasi liderlere net bir mesaj iletmek istiyorum: Lübnan'ın yaşadığı kriz yerel ve iç etkenlerdendir, halka yönelik sonuçları ise çok büyük. Dolayısıyla liderlerin sorumluluklarını yerine getirerek yeni hükümeti kurmaları ve ivedilikle temel reformları hayata geçirmeleri gerekiyor." dedi.

Avrupa Birliği olarak yardıma hazır olduklarına işaret eden Borrell, Lübnan'ın krizi aşması için gerekli reformları hayata geçirmediği sürece yardım edemeyeceklerini aktardı.

Avrupa Birliği Konseyi'nin Lübnanlı şahsiyetlere yönelik yaptırımların da aralarında bulunduğu diğer birtakım seçenekleri gözden geçirdiğini dile getiren Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yapmak zorunda kalmamayı umuyoruz ancak bu da Lübnanlı yetkililerin elindedir. Yaptırımları masada tutuyoruz ve hayata geçmesi durumunda da Lübnanlı siyasi kesimi çözümlere sevk etmek için olacaktır."

Lübnan'ın mali bir çöküşün eşiğine geldiğine dikkati çeken Borrell, ülkedeki krizden mültecileri sorumlu tutmanın hiç de adil olmayacağını belirtti.

Borrell, Lübnan'ın 2022 yılındaki genel seçimlerinin zamanında gerçekleşmesi gerektiğini ve kendilerine davet gelmesi durumunda seçimlere gözlemci göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

LÜBNAN'DA EKONOMİK VE MALİ DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip olan Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükûmet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçleri ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükûmetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada dolar 15 bin lira üzerinden işlem görüyor.