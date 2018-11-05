Avrupa Komisyonu'nun ekonomik işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, Avrupa Birliği olarak, ABD'nin İran'a karşı petrol ve mali yaptırımları yeniden başlatmasına karşı olduğunu söyledi.

Moscovici yaptırımların bugün yürürlüğe girmesinden birkaç saat sonra Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği bunu tasvip etmiyor" dedi.

Eski başkan Barack Obama yönetimi tarafından müzakere edilen 2015 nükleer anlaşması uyarınca kaldırılan ABD yaptırımları bugünden itibaren yeniden başlıyor. Yaptırımlar, İran'ın petrol, nakliye, sigorta ve bankacılık sektörlerinde 300 yeni kişi ve kuruma da uygulanacak.

İRAN DİĞER İMZACILARLA TEMASTA

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Kasemi ise, ABD'nin çıktığı 2015 nükleer anlaşmasında imzası olan Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Almanya ile sürekli temasta olduklarını söyledi. Kasemi Tahran'da yaptığı haftalık basın toplantısında, "Nükleer anlaşmanın diğer taraflarıyla düzenli temastayız... Avrupa Birliği ile ticareti devam ettirmek için gerekli mekanizmanın kurulması zaman alacak" dedi.

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