Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,53 düşüşle günü 498,21 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 7.932,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,65 azalarak 33.393,85 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,44 gerileyerek 17.766,23 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82 azalışla 7.820,36 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,75 düşüşle 1,064 seviyesinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da süren gerginlik ve ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi negatif seyir izlenmesine yol açarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında verdiği bir röportajda, daha ılımlı bir sıkı para politikasına doğru ilerlediklerini belirtti.

REKLAM

'ILIMLI POLİTİKAYA DOĞRU İLERLİYORUZ'

Lagarde, "Beklentilerimize göre ilerleyen bir dezenflasyon süreci olduğunu gözlemliyoruz. Bu dezenflasyon sürecine ilişkin biraz daha güven oluşturmamız gerekiyor ancak beklentilerimize göre hareket ederse ve büyük bir şok yaşamazsak, daha ılımlı bir sıkı para politikası noktasına doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik şubatta yıllık bazda yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye çıktı.

ABD'de ise sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerine paralel artış kaydederken, ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta yüzde 14,7 azalışla 1 milyon 321 bine geriledi ve beklentilerin altında kaldı.​​​​​​​