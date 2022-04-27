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Haberler Enerji Doğalgaz Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları 117 Euro'ya çıktı

Avrupa'da dün 103,20 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13.3 artarak 117 Euro'ya çıktı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi
AA

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 125 Euro'dan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 09.28'te kapanışa göre yüzde 13,3 artarak megavatsaat başına 117 Euro'ya yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağı bildirmesi etkili oldu.

Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğal gaz ödemelerini rubleyle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.

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