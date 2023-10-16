Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri kısıtlamalar, yasaklar ve gözaltılarla geçti

Fransız hükümetinin yasaklama kararına rağmen, kararın alındığı 12 Ekim'de başkent Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi ve polis, gösteri esnasında Filistin destekçilerine biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

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752 KİŞİYE PARA CEZASI

Başkentte, iki gün sonra yapılan bir diğer gösteride de güvenlik güçleri ellerinde Filistin bayrakları ve boynunda Filistin kültürünün bir parçası olan Filistin kefiyesi diye bilinen poşuları takan protestocuları durdurdu ve toplam 752 kişiye para cezası kesti.