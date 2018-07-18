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İngiliz basınının iddiasına göre; İspanyol devi Real Madrid, başarılı bir Dünya Kupası'nı arkasında bırakan Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard için 170 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Real Madrid'in hayalindeki kulüp olduğunu söyleyen 27 yaşındaki Hazard'ın transferiyle ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.