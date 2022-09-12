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Avrupa'da reform dönemi özellikleri: Reform hareketi genel özellikleri neler?

Avrupa’da Reform dönemi; Katolik kilisesinde meydana gelen yozlaşmanın ve gittikçe olumsuz bir ha alan dini şartların sonunda yaşanmış olan bir dinde yenilik hareketidir. Matbaanın yaygınlaşması ve İncilin birçok yeni dile çevrilerek basılmasının da etkili olduğu Reform özellikleri nelerdir? Temelleri Almanya’da Martin Luther öncülüğünde atılan ve oradan da tüm Avrupa’ya yayılan Reform hareketi genel özellikleri nelerdir? Avrupa’da Reform dönemi hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verdiğimiz yazımızı sizler için hazırladık.

Avrupa'da Reform Dönemi Özellikleri: Reform Hareketi Genel Özellikleri Neler?
Avrupa'da Reform Dönemi Özellikleri
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Birçok yeni mezhebin ortaya çıktığı ve sonunda mezhep savaşlarının yaşandığı Reform döneminde Avrupa’da neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Reform Hareketi Özeti

Kilisenin aşırı zenginleşmesi ve bozulması, dinden daha çok siyasetle ilgili bir hale gelmesi Reform hareketlerinin başlamasına sebep olmuştur. İlk olarak Almanya’da başlayan bu hareket kısa süre içinde Fransa ve İngiltere’de etkili olmuş, oradan da tüm Avrupa’yı etkisi altına almıştır.

Cermen kökenli bir teolog olan Martin Luther’in 1517’de Roma’ya gerçekleştirdiği seyahatinde, kilisenin zenginliğini ve orada meydana gelen bozulmaları görmüştür. Kilisenin insanların dinini hassasiyetlerini sömüren bir yapıya sahip olduğunu, din adamlarının güç ve para peşinde koştuklarını gören Martin Luther; Almanya’ya dönerek 95 maddeden oluşan manifestosunu kilisenin duvarına asmıştır.

Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceği, cennetten toprak satılamayacağı ve günahları sadece Tanrı’nın affedebileceği gibi maddeler içeren bu bildirinin ardından Martin Luther, kilise tarafından aforoz edilerek dinden çıkartılmıştır.

Fakat hızlı bir şekilde Avrupa’da yayılan bu metin kendine çok sayıda taraftar toplamış ve Martin Luther’i destekleyen insanlar, Protestanlık mezhebi çevresinde toplanmış ve kurucu olarak da Martin Luther’i görmüşlerdir.

1555 yılında Katolik Roma Germen İmparatorluğu ile Protestanlar arasında imzalanan Augsburg Antlaşması ile de Protestanlık resmen Katolik mezhebinden ayrılmış ve halklara Katoliklik ile Protestanlık arasında dilediği mezhebi seçme hakkı tanınmıştır. Bu antlaşmanın ardından bu yeni mezhep İsviçre, Danimarka ve Almanya’da hızla yayılmaya başlamıştır.

Reform Hareketi Genel Özellikleri

16. yüzyılda başlayan bir dinsel başkaldırış olan Reform hareketi genel özellikleri şu şekilde listelenebilir:

  • Kâğıt ve matbaanın yaygınlaşması ile birlikte İncil birçok Avrupa diline çevrilmiş ve din adamlarının otoritesi zayıflamıştır.
  • Rönesans ile birlikte gelişen özgür düşünce ortamı Reform hareketlerini tetiklemiştir.
  • Katolik Kilisesi’ndeki bozulmanın neticesinde Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başlamış ve buradan tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
  • Martin Luther’in öncülüğünü yaptığı bu hareketin neticesinde Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır.
  • Kiliseye ve Papa’ya duyulan güven azalmış ve skolastik düşünce yıkılmıştır. Katolik Kilisesi kendini yeniden ıslah etmek zorunda kalmıştır.

Reform Döneminde Avrupa’da Neler Yaşandı?

Reform hareketinin etkisi kısa bir süre içinde Avrupa’nın her yerinde görülmeye başlanmıştır. İngiltere’de kral VIII. Henry kendi kiliselerini Papalıktan ayırmak istemiş ve İngiltere’de Anglikanizm mezhebi ortaya çıkmıştır. Protestanlık ile Katoliklik arasında olan fakat Papa’nın otoritesini kesin olarak reddeden bu yeni Anglikan Kilisesi; İngiltere’nin resmi kilisesi olmuştur. Fransa’da ise Jean Calvin’in ortaya attığı dini basit yaşama fikirleri çevresinde Kalvinizm mezhebi kurulmuştur ve bu mezhep de kısa süre içinde kendine yayılma imkânı bulmuştur. Ortaya çıkan bu tablo da Avrupa’daki mezhep birliğine son vermiştir.

Reform döneminde Avrupa’da yaşanan en önemli olay ise Otuz Yıl Savaşları’dır. Bir mezhep savaşı olan ve Katolikler ile Protestanlar arasında yaşanan bu savaş; 1618 yılında başlamış ve 1648 yılına kadar sürmüştür. Savaşın sonunda, 1648 yılında imzalanan Westphalia Antlaşması ile tüm Avrupa halkları mezhep seçme özgürlüğüne sahip olmuştur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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