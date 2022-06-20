Avrupa'da sıcak hava dalgasının ortasında orman yangınlarıyla mücadele! 0:00 / 0:00

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Associated Press'in aktardığı habere göre, İspanya ve Almanya, sıcak hava dalgasının ortasında pazar günü orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele etti.

Yetkililer, İspanya'daki en kötü hasarın kuzeybatıdaki Zamora eyaletinde olduğunu ve 30 bin hektarın küle döndüğünü söyledi. Alman yetkililer ise Berlin yakınlarındaki orman yangını sebebiyle üç köyün sakinlerine evlerini tahliye etme emri verdi.

İspanyol yetkililer, üç günlük yüksek sıcaklıklar, şiddetli rüzgarlar ve düşük nemden sonra, pazar sabahı düşen sıcaklıklarla bir miktar soluklanma geldiğini söyledi. İspanya, Haziran ayında ülkenin birçok noktasında sıcaklık rekoru kırılırken, orman yangınlarına karşı tetikte. Uzmanlar, Avrupa'da yaşanan aşırı sıcak olan dönemi iklim değişikliğine bağlıyor. Termometreler hafta boyunca birçok İspanyol şehrinde 40 C'nin üzerine çıktı.

ALMANYA'DA ORMAN YANGINI

Almanya'da da aşırı sıcaklık ve az yağış döneminin ardından son günlerde çok sayıda orman yangını yaşandı. Ülkenin ulusal hava durumu ajansı, pazar günü doğudaki Dresden ve Cottbus kentlerinde termometrelerin 39.2 dereceye ulaştığını söyledi. Şiddetli rüzgarlar, Berlin'in yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Treuenbrietzen kasabası yakınlarındaki ormanda yangına sebep oldu, yetkililer üç köyün boşaltılması talimatını verdi.

Yetkililer pazar günü geç saatlerde batıdan gelen fırtınaların yangınları söndürmeye yardımcı olacağını umduklarını ifade ettiler.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.