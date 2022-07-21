Avrupa'daki yangınlar konserleri de etkiliyor 0:00 / 0:00

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Pearl Jam grubu Çarşamba günü Viyana'da gerçekleşecek olan konserini iptal etti. CNN'in haberine göre, grubun solisti Eddie Vedder'ın etkinlik öncesi çevre bölgedeki yangınlardan kaynaklanan duman ve toz sebebiyle boğazının hasar gördüğü ve bu sebeple konseri iptal ettiği sosyal medyadan açıklandı.

Pearl Jam'in Avrupa turunun son ayağı Prag ve Amsterdam'da gerçekleşecek. Grup, Eylül ayında turlarının Kuzey Amerika ayağına başlayacak.

ORMAN YANGINLARININ ETKİSİ ARTIYOR

Yükselen sıcaklar ve orman yangınları bu hafta Avrupa'ya yayıldı. Fransa'da hükümet sözcüsü Olivier Veran, Çarşamba günü orman yangınlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 25 kat daha fazla araziyi küle çevirdiğini açıkladı.

Avrupa'nın pek çok bölgesinde rekor kıran sıcaklıklar ve orman yangınlarıyla mücadele edilirken, sıcaklık sebebiyle 1000'den fazla insan öldü ve önümüzdeki haftalarda hayatını kaybedenlerin artması bekleniyor.

10-15 Temmuz arasında İspanya'da yaklaşık 360, Portekiz'de 659 kişi yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybetti. Yetkililer yüksek sıcaklıklara karşı 'alarm' verirken, önümüzdeki haftalarda İngiltere ve Fransa'da da çok sayıda kişinin öleceğini tahmin ediyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.