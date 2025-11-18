Habertürk
        Haberler Spor Transfer Avrupa devleri Wilfried Singo'nun peşinde! - Futbol Haberleri

        Avrupa devleri Wilfried Singo'nun peşinde!

        Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Wilfried Singo, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye başladı.

        Giriş: 18.11.2025 - 10:58 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:58
        1

        Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Singo, kısa sürede Avrupa ekiplerinin transfer radarına girmeyi başardı. 

        2

        LIVERPOOL TAKİP ETMEYE BAŞLADI

        25 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı özellikle Liverpool karşısında sergilediği güç ve hız odaklı oyunuyla İngiliz ekibinin scoutlarının listesine girdi.

        3

        Sarı-kırmızılılarla yaptığı sözleşme 2030 yılına kadar devam eden Singo'nun, yaz transfer döneminde Premier Lig kulüplerinin hedefi olabileceği konuşuluyor. 

        4

        AVRUPA'NIN KÖKLÜ KULÜPLERİ PEŞİNDE

        Singo, sezon başında Everton, Newcastle ve Borussia Dortmund'un da transfer listesinde yer almıştı.

        5

        Galatasaray'a transfer süreci uzayan Singo'nun hayalinin İngiltere olduğu biliniyor.

        6

        Ana dili Fransızca olan genç futbolcu İngilizce öğrenmek için yabancı dil dersleri almaya başladı.

        7

        Diğer yandan Galatasaray'a transfer olurken de hedefi Premier Lig olan Singo'nun transferini uzatan süreç, oyuncu kanadının serbest kalma maddesinde ısrar etmesiydi.

        8

        SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO

        Fildişi Sahilli savunmacının mukavelesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. 

        9

        Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki formunu sürdürmesi halinde, Galatasaray'ın tıpkı Sacha Boey transferinde olduğu gibi yüksek bir bonservis geliri elde edebileceği değerlendiriliyor.

        10

        Kısa süreli sakatlığın ardından yeniden takıma dönen Singo milli maç arasında bireysel çalışmalara da başladı.

        11

        Uzman bir ekiple anlaşan ve ilave çalışmalar yapan Singo önümüzdeki dönemde Okan Buruk'un en önemli kozlarından biri olacak.

