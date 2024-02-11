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        Haberler Spor Diğer Güreş Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor: Rıza Kayaalp rekor peşinde! - Diğer Haberleri

        Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor: Rıza Kayaalp rekor peşinde!

        2024 Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak. M illi güreşçi Rıza Kayaalp, Romanya'da altın madalya kazanması durumunda, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 11.02.2024 - 10:36
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        Rıza Kayaalp rekor peşinde!
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        Başkent Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.

        2024 Paris Olimpiyatları öncesi düzenlenecek son Avrupa Şampiyonası'nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak.

        Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

        Türkiye'yi 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek.

        Milli güreşçi Rıza, Romanya'da altın madalya kazanması durumunda, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek.​​​​​​​

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        12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'da elde eden Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.

        Milliler, son Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalya kazanmıştı.

        MİLLİ TAKIM KADROSU

        2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

        Grekoromen:

        55 kilo: Adem Burak Uzun

        60 kilo: Kerem Kamal

        63 kilo: Enes Başar

        67 kilo: Murat Fırat

        72 kilo: Selçuk Can

        77 kilo: Yunus Emre Başar

        82 kilo: Alperen Berber

        87 kilo: Ali Cengiz

        97 kilo: Beytullah Kayışdağ

        130 kilo: Rıza Kayaalp

        Kadınlar:

        50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

        53 kilo: Zeynep Yetgil

        55 kilo: Tuba Demir

        57 kilo: Elvira Kamaloğlu

        59 kilo: Eda Tekin

        62 kilo: Ebru Dağbaşı

        65 kilo: Kadriye Aksoy

        68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

        72 kilo: Nesrin Baş

        76 kilo: Yasemin Adar Yiğit

        Erkekler serbest stil:

        57 kilo: Muhammet Karavuş

        61 kilo: Nebi Uzun

        65 kilo: Abdullah Toprak

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        70 kilo: Haydar Yavuz

        74 kilo: Soner Demirtaş

        79 kilo Ramazan Sarı

        86 kilo: Osman Göçen

        92 kilo: Feyzullah Aktürk

        97 kilo: İbrahim Çiftçi

        125 kilo: Taha Akgül

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