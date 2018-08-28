SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Avrupa Kardiyoloji Kongresi
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde açıklandı! İlk kez bir zayıflama hapı masum bulundu!

Almanya'nın Münih şehrinde yapılan Avrupa Kardiyoloji Kongresi (European Society of Cardiology Congress - ESC) bu yıl tüm dünyadan yaklaşık 25 bin kardiyologa ev sahipliği yaptı. Kongreye katılan Türk Kardiyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kongrede dikkat çeken başlıkları HABERTURK.COM'a anlattı

28.08.2018 - 10:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Almanya'nın Münih şehrinde yapılan Avrupa Kardiyoloji Kongresi (European Society of Cardiology Congress - ESC) bu yıl tüm dünyadan yaklaşık 25 bin kardiyologa ev sahipliği yaptı. 

Kongreye katılan Türk Kardiyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kongrede dikkat çeken başlıkları HABERTURK.COM'a anlattı. 

"İLK KEZ BİR ZAYIFLAMA HAPI KALP DAMAR HASTALIĞI İÇİN GÜVENLİ BULUNDU"

Kongrede, ilk kez kilo kaybı için kullanılan bir ilacın kalp damar hastalığı için güvenli bulunduğu açıklandı. Daha önce kilo kaybı için kullanılan ilaçlar, kalp damar hastalığı için tehlike arz ediyordu. Camellia-timi 61 çalışmasına göre; 12 binden fazla obez veya diyabet ve kalp hastalığı açısından riskli olan hastalara lorcaserin verildi. Ortalama 3.3 yıl kullanımdan sonra hastalarda kilo kaybında artışa herhangi bir kardiyovasküler riske yol açmadan fayda gösterdiği ortaya çıktı. 

"ASPİRİNİN KORUYUCU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Yapılan iki çalışmada aspirinin kalp damar hastalığı olmayan kişilerde hastalığa karşı korumada etkisiz olduğu gösterildi. Çalışmalardan birincisinde (ARRIVE calışması) 12 bin 500 kalp damar hastalığı gelişimi için orta risk grubunda olan kişiye beş yıl boyunca her gün düşük dozda aspirin verildiği ancak beklenenden fazla kişide kalp rahatsızlığı tespit edildiği kaydedildi. Günlük 100 mg aspirinin koruyucu olmadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte mide bağırsak kanamasının iki kat daha fazla bulunduğu açıklandı. 

İkinci çalışmada ise, yedi yıldan fazla 100 mg aspirin veya omega 3 yağ asidi kullanan kalp damar hastalığı olmayan 15 binden fazla diyabet hastasında da kalp damar hastalığına karşı aspirinin bir koruyuculuk göstermediği açıklandı. 

"KALP PİLİ OLANLARIN GÜVENLİK ARAMALARINDA ENDİŞE ETMESİNE GEREK KALMAYACAK"

Alman kalp merkezinden takipli kalp pili bulunan 300 hastada metal dedektörle aranma sonrası kalp cihazlarında herhangi bir probleme rastlanmadığı gösterildi. Kalp pili olan hastalarda AVM’ler, havaalanları ve devlet dairelerine girişte güvenlik aramaları sonrasında cihazlarda arıza gelişebileceğinden korkuluyordu. Elektromanyetik girişime yol açabileceği düşünülüyordu. Araştırmacılar, tüm vücut taraması gibi güvenlik amaçlı aramalarda bu kısıtlamaya gerek olmayacağını söylüyor. 

UYKUNUN AZI DA ÇOĞU DA ZARAR!

Atina'dan bir grup doktorun yaptığı çalışmada (metaanalizde) 6 saatten az uyuyanlarda ve 8 saatten fazla uyuyanlarda
kalp-damar hastalıkları veya ölüm daha fazla saptandı. Fazla uyuyanlarda yüzde 32 göreceli risk artışı, az uyuyanlarda ise yüzde 11 göreceli risk artışı bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X