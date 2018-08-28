Almanya'nın Münih şehrinde yapılan Avrupa Kardiyoloji Kongresi (European Society of Cardiology Congress - ESC) bu yıl tüm dünyadan yaklaşık 25 bin kardiyologa ev sahipliği yaptı.

Kongreye katılan Türk Kardiyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kongrede dikkat çeken başlıkları HABERTURK.COM'a anlattı.

"İLK KEZ BİR ZAYIFLAMA HAPI KALP DAMAR HASTALIĞI İÇİN GÜVENLİ BULUNDU"

Kongrede, ilk kez kilo kaybı için kullanılan bir ilacın kalp damar hastalığı için güvenli bulunduğu açıklandı. Daha önce kilo kaybı için kullanılan ilaçlar, kalp damar hastalığı için tehlike arz ediyordu. Camellia-timi 61 çalışmasına göre; 12 binden fazla obez veya diyabet ve kalp hastalığı açısından riskli olan hastalara lorcaserin verildi. Ortalama 3.3 yıl kullanımdan sonra hastalarda kilo kaybında artışa herhangi bir kardiyovasküler riske yol açmadan fayda gösterdiği ortaya çıktı.

"ASPİRİNİN KORUYUCU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Yapılan iki çalışmada aspirinin kalp damar hastalığı olmayan kişilerde hastalığa karşı korumada etkisiz olduğu gösterildi. Çalışmalardan birincisinde (ARRIVE calışması) 12 bin 500 kalp damar hastalığı gelişimi için orta risk grubunda olan kişiye beş yıl boyunca her gün düşük dozda aspirin verildiği ancak beklenenden fazla kişide kalp rahatsızlığı tespit edildiği kaydedildi. Günlük 100 mg aspirinin koruyucu olmadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte mide bağırsak kanamasının iki kat daha fazla bulunduğu açıklandı.

İkinci çalışmada ise, yedi yıldan fazla 100 mg aspirin veya omega 3 yağ asidi kullanan kalp damar hastalığı olmayan 15 binden fazla diyabet hastasında da kalp damar hastalığına karşı aspirinin bir koruyuculuk göstermediği açıklandı.

"KALP PİLİ OLANLARIN GÜVENLİK ARAMALARINDA ENDİŞE ETMESİNE GEREK KALMAYACAK"

Alman kalp merkezinden takipli kalp pili bulunan 300 hastada metal dedektörle aranma sonrası kalp cihazlarında herhangi bir probleme rastlanmadığı gösterildi. Kalp pili olan hastalarda AVM’ler, havaalanları ve devlet dairelerine girişte güvenlik aramaları sonrasında cihazlarda arıza gelişebileceğinden korkuluyordu. Elektromanyetik girişime yol açabileceği düşünülüyordu. Araştırmacılar, tüm vücut taraması gibi güvenlik amaçlı aramalarda bu kısıtlamaya gerek olmayacağını söylüyor.

UYKUNUN AZI DA ÇOĞU DA ZARAR!

Atina'dan bir grup doktorun yaptığı çalışmada (metaanalizde) 6 saatten az uyuyanlarda ve 8 saatten fazla uyuyanlarda

kalp-damar hastalıkları veya ölüm daha fazla saptandı. Fazla uyuyanlarda yüzde 32 göreceli risk artışı, az uyuyanlarda ise yüzde 11 göreceli risk artışı bulundu.

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