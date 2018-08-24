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2- UYKU ÖNCESİ EGZERSİZ VE YEMEKTEN KAÇININ

Uykuya dalma süreci uyku zamanından önce yaptığımız faaliyetlere bağlı. Akşam koşuları ve spor salonunda yapılan egzersizler vücutaki süreci aktive ediyor ve vücut sıcaklığımızı artırıyor. Bu tür aktivitelerde bulunan bir kişinin uykuya dalması için daha çok süresi oluyor. Bu nedenle astronotlar da uykuya dalmadan önceki son saatlerinde fiziksel aktivitelerini azaltıyor.