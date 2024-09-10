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        Haberler Dünya Avrupa Konseyi'nden göçmen kaçakçılığına karşı uluslararası işbirliğini güçlendirme çağrısı | Dış Haberler

        Avrupa Konseyi'nden göçmen kaçakçılığına karşı uluslararası işbirliğini güçlendirme çağrısı

        Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi, göçmen kaçakçılığına karşı uluslararası işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:09 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:09
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        Avrupa Konseyi'nden göçmen kaçakçılığında karşı çağrı
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        Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Strazburg'da göçmen kaçakçılığına ilişkin 2. uluslararası konferans düzenlendi. Konsey, 46 üye ülkesini göçmen kaçakçılığına karşı uluslararası işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

        Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Göçmen kaçakçılığı Avrupa'nın geleceğine değil geçmişine ait olmalı ve hep birlikte bunu hedeflemeliyiz." dedi.

        Buric, Avrupalı yöneticilerin göçmen kaçakçılığıyla ilgili uluslararası işbirliğini iyileştirmek için çabalarını artırma taahhüdünde bulunduğunu ve bunu yaparken mağdurları koruma ve göçmen ile mültecilerin insan haklarını gözetme sözü verdiklerini ifade etti.

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        Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, "göçmen kaçakçılığıyla ilgili yasaların uyumlu hale getirilmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi" çabalarının, ancak kaçakçılığa maruz kalan kişilerin insan haklarına saygı gösterilmesi, iltica hakkına erişimin garanti altına alınması, Avrupa'ya güvenli ve yasal yollarla erişim sağlanması ve insani yardım çalışanları ile insan hakları savunucularının haklarına saygı gösterilmesi halinde etkili olacağını belirtti.

        Avrupa Konseyi bünyesindeki Avrupa Suç Sorunları Komitesi (CDPC) Başkanı Fritz Zeder, özellikle ülkeler arası karşılıklı adli yardımlaşma ve suçluların iadesini kapsayan Avrupa Konseyi'nin adli konularda uluslararası işbirliğine ilişkin sözleşmelerinin, göçmen kaçakçılarının ve ulusötesi suç ağlarının adli takibini kolaylaştırdığını vurguladı.

        Zeder, üçüncü ülkelere açık olan bu sözleşmelerin, adli makamlar ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğine yönelik pratik araçlar sağlayarak küresel işbirliğini güçlendirdiğini ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede hayati bir rol üstlendiğini belirtti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #avrupa konseyi
        #göçmen kaçakçılığı
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