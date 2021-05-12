Avrupa Konseyi’nden Yunanistan’a ‘‘durun’’ çağrısı! 0:00 / 0:00

Reuters

Üst düzey insan hakları izleme örgütü, 3 Mayıs’ta Yunan bakanlara mektup yazdı. Mektupta 2017 yılından bu yana Yunanistan’daki sığınmacıların yasa dışı olarak Türkiye'ye döndüğünü, sığınmacıların denizde başıboş bırakıldığını ve hayatlarının tehlikeye atıldığını söyledi. Yunanistan’ın bu tutumuna yönelik çok sayıda iddia olduğunu belirtti.

Mijatović, Yunanistan’a "Bu uygulamalara bir son vermenizi ve güvenlik güçlerinin tüm geri itme ve kötü muamele iddialarına ilişkin bağımsız ve etkili soruşturmalar yürütülmesini sağlamanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunan bakanların verdiği yanıt" Yunan makamları tarafından deniz sınırlarımızda alınan eylemler, ülkenin uluslararası yükümlülüklerine tam olarak uygun olarak gerçekleştiriliyor.’ açıklaması oldu. Açıklamada insan kaçakçı ağlarının yanlış bilgi yaydığını söyledi.

Yunanistanlı makamların suçlamaları reddetmesine karşılık, Dunja Mijatović, Yunanistan’daki sığınmacı kamplarının yaşam koşullarının altında olduğunu söyledi.

Reuters'a verdiği demeçte, geçen hafta Sakız Adası’nda akciğer hastalığından öldüğü bilinen ve vücudu şüpheli fare ısırıklarıyla işaretlenen 28 yaşındaki Somalili bir adamın davasına işaret etti.

Mijatović, "Bu, binlerce insanın yıllardır Ege adalarında yaşadığı korkunç koşulların trajik bir örneğidir.’’ açıklamasını yaptı.

İstanbul Sözleşmesi’nin 10.yılına ilişkin açıklamalar da yapan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatović, İstanbul Sözleşmesi’nin kadınların hayatını korumanın bir aracı olarak önemine dikkat çekti.