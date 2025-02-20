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        Haberler Bilgi Spor Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman?

        Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman?

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan play-off turu maçları ile devam ediyor. Rövanş müsabakalarının tamamlanmasının ardından gözler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimine çevrilecek. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini elemeleri durumunda son 16 turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" İşte Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 22:20 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:20
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        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor. Play-off turu rövanş mücadelelerin ardından çekilecek kura çekimi ile son 16 turu maç takvimi netlik kazanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakasında rakibini elemesi durumunda adını son 16 turuna yazdırarak kura çekiminden gelecek rakibini bekleyecek. Peki, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman?" İşte detaylar...

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        UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off etabı rövanş müsabakaları ile tamamlanıyor.

        Rakiplerini eleyen takımlar, adını son 16 turuna yazdıracak.

        Fenerbahçe, Anderlecht karşısında Kadıköy’de oynanan maçı 3-0 ile geçerek tur için avantajlı bir skor elde etmişti.

        İlk maçı Hollanda deplasmanında 4-1 kaybeden Galatasaray ise, 20.45’te oynanacak karşılaşmada sahasında AZ Alkmaar’ı ağırlayacak.

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        GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turuna kalması durumunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Fenerbahçe bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.

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        UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLAR VAR?

        Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00'te ve Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da yapılacak.

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        UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

        Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

        Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

        Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

        Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

        Final: 21 Mayıs 2025

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