UEFA Avrupa Ligi puan durumu Kasım 2025: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürdü. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, kendi sahasında Çekya takımı Viktoria Plzen ile karşılaştı. Mesta Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı . Oynanan mücadelenin ardından, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu...
AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla 15. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ
27 Kasım saat 20:45 Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe
22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe