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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Tüm kulvarlarda üst üste 16 maç kazanan Manchester City, bu sezon şampiyonluk yarışında rakiplerinin açık ara önüne geçti. La Liga'da bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla şampiyonluğun en önemli favorisi konumuna gelen Atletico Madrid, haftayı galibiyetle tamamladı. Zirve yarışında büyük heyecanın yaşandığı Serie A'da yeni lider, Lazio'yu 3-1 yenen Inter oldu. Bundeliga'da zirve takibi veren takımlardan Leipzig ile Eintracht Frankfurt, bu haftayı galibiyetle kapattı. Ligue 1'de Lille, puan kaybı yaşadığı haftayı lider tamamladı

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
AA

Avrupa'nın en büyük futbol ligleri arasında yer alan İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Son haftaların formda ekibi Manchester City, konuk ettiği Tottenham'ı 3-0 yenerek tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alırken, liderlik koltuğunda rakipleriyle arsındaki puan farkını da açtı.

West Bromwich Albion deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Manchester United, son dönemde aldığı istikrarsız sonuçlara rağmen zirve yarışında yer almaya devam etti.

Leicester City, geriye düştüğü maçta ağırladığı son şampiyon Liverpool'u 7 dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Liverpool'un yeni transferi milli futbolcu Ozan Kabak, ilk kez forma giydiği Premier Lig maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Ligde 24 hafta sonunda Manchester City, bir maç eksiğine rağmen topladığı 53 puanla zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. 46 puana sahip takımlardan Manchester United ikinci, Leicester City üçüncü, Liverpool ise 40 puanla 4. sırada yer aldı.

LA LIGA

Gösterdiği istikrarlı performansla bu sezon şampiyonluğun en önemli favorisi konumuna gelen Atletico Madrid, Granada deplasmanında 2-1 kazanarak zirvedeki yerini perçinledi.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Real Madrid ise konuk ettiği Valencia'yı 2-0 yenerek 23. haftayı kayıpsız geçti.

Zirve takibindeki Barcelona, Camp Nou Stadı'nda ağırladığı Alaves'i 5-1 mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Üst sıraları hedefleyen ekiplerden Sevilla ile Real Sociedad, bu haftayı galibiyetle tamamladı. Sevilla, Huesca'yı, Real Sociedad ise Getafe'yi 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

İki maçı eksik Atletico Madrid, 54 puanla La Liga'daki liderliğini sürdürdü. Real Madrid 49, bir maçı eksik takımlardan Barcelona 46, Sevilla 45 puanla lideri takip etti.

SERIE A

Bu sezon şampiyonluk yarışında büyük çekişmeye sahne olan Serie A'da yeni lider, 22. haftada konuk ettiği Lazio'yu 3-1 yenen Inter oldu.

Konuk olduğu Spezia'ya 2-0 yenilen Milan zirve yarışında yara alırken, Roma ise ağırladığı Udinese'yi 3-0'lık skorla geçerek zirve takibini sürdürdü.

Bu sezon istikrarlı performansını göstermekte zorlanan son 9 sezonun şampiyonu Juventus, Napoli deplasmanında 1-0 kaybederek şampiyonluk mücadelesinde geride kaldı.

Serie A'da Inter 50 puanla zirvede, Milan ise 49 puanla ikinci sırada yer alıyor. Zirve yarışında rakiplerinin gerisinde kalan takımlardan Roma 43, Juventus 42, Napoli 40 puanla ilk 5 arasına girdi.

BUNDESLIGA

Zirve takipçisi Leipzig, konuk ettiği Augsburg'u 2-1 mağlup ederek ligin 21. haftasını kayıpsız geçti.

Son haftaların formda ekibi Eintracht Frankfurt, Köln'ü 2-0'la geçerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Zirve mücadelesinin içinde yer almayı hedefleyen takımlardan Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ise bu hafta evlerinde oynadıkları maçlarda puan kaybı yaşadı.

Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach'la 0-0, Bayer Leverkusen, Mainz 05'le 2-2, Borussia Dortmund ise Hoffenheim'la 2-2 berabere kaldı.

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih ise 21. haftanın son maçında bugün Arminia Bielefeld'i konuk edecek.

Bundesliga'da 48 puanla lider konumdaki Bayern Münih'i, 44 puanlı Leipzig, 39'ar puanlı Eintracht Frankfurt ve Wolfsburg, 36 puanlı Bayer Leverkusen, 33 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

LIGUE 1

Lille, ağırladığı Brest ile 0-0 berabere kalmasına rağmen ligde liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik, müsabakada 90 dakika görev yaparken, Yusuf Yazıcı ise 61. dakikada oyuna dahil oldu. Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz ise kadroda yer almadı.

Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG),25. haftada ağırladığı Nice'i 2-1'lik skorla yenerek zirve yarışında yakın takibe geçti.

Konuk ettiği Montpellier'e 2-1 mağlup olan Olympique Lyon, şampiyonluk mücadelesinde geriye düşerken, Monaco ise Lorient ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Ligue 1'de Lille, 55 puanla lider, PSG 54 puanla ikinci, Olympique Lyon 52 puanla üçüncü, Monaco ise 49 puanla dördüncü sırada haftayı tamamladı.

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