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AA

"Gas Infrastructure Europe" verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl 30 Eylül'de Avrupa'daki doğal gaz depolarında 108 milyar metreküp gaz bulunuyordu ve doluluk oranı yüzde 95 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın aynı döneminde bu miktar 23 milyar metreküp azalarak 85 milyar metreküpe, depoların doluluk oranı ise yüzde 74,6'ya geriledi.

Avrupa'da deposunda en fazla doğal gaz bulunan ülke 17,6 milyar metreküple (yüzde 85) İtalya oldu. İtalya'yı 16,5 milyar metreküple (yüzde 68) Almanya, 12,4 milyar metreküple (yüzde 90) Fransa izledi.

Doğal gaz depolarının doluluk oranı açısından ise 1 milyar metreküple depolarının yüzde 100'ü dolu olan İngiltere ve 3,5 milyar metreküple depolarının yüzde 96,3'ü dolu olan Polonya başı çekti.

Doğal gaz rezervleri en fazla azalan ülkeler, Hollanda, Portekiz ve Avusturya oldu. Depolardaki doluluk Hollanda'da yüzde 91'den yüzde 14,8'e, Portekiz'de yüzde 98,7'den yüzde 59,2'ye, Avusturya'da yüzde 90'dan yüzde 56,8'e geriledi.

GAZIN AZALMASINDA ANA ETKEN TALEP ARTIŞI

Yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar ve enerji talebindeki artış depolardaki doğal gazın daha çok kullanılmasına yol açtı. Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarını azaltması ve kurak geçen aylar nedeniyle hidroelektrik santrallerinden üretimin azalması da depolardaki gazın azalmasında etkili oldu.

Uzmanlar, bu yıl kış mevsiminin beklenenden daha soğuk geçmesi durumunda Avrupa ülkelerinin daha ciddi sıkıntılar yaşayacağını öngörüyor.

Rusya, Avrupa'ya doğal gazı ya uzun vadeli kontratlarla ya da belli miktar gaz satışını sağlayan tek seferlik anlaşmalarla sağlıyor. Uzun vadeli anlaşmalar kapsamında Gazprom'dan gönderilen gazın Avrupa'ya iletildiği daha önce yetkililer tarafından doğrulandı. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol yaptığı son açıklamada, Rusya'nın Avrupa'ya yüzde 15 daha fazla gaz gönderme kapasitesi olduğunu ifade etmişti.

Uzmanlar, doğal gazda arz sıkıntısının, Avrupa tarafından istenmeyen Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının gerçek bir "ihtiyaç" olduğunu göstermek isteyen Rusya'dan kaynaklandığı görüşünü de savunuyor.

Öte yandan, Türkiye'nin Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri ile tuz kavernalarından oluşan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi olmak üzere iki ayrı sahada depolama tesisi bulunuyor.

Silivri bütün olarak tamamlandığında 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü ise 5,4 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip olacak. Mevcut durumda, Türkiye'nin doğal gaz depolarında konutlardaki ihtiyacını 1 aydan fazla süreyle karşılayacak 3 milyar metreküpten fazla gaz bulunuyor.