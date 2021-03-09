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Avrupa Parlamentosu, Katalan ayrılıkçı Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada, İspanya'nın Katalonya bölgesinin eski başkanı, AP milletvekili Carles Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılması kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu, Katalan ayrılıkçı Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti
AA

İspanya mahkemelerinden kaçarak Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşayan Puigdemont ile yine AP milletvekili olan iki ayrılıkçı Katalan siyasetçi hakkında parlamentoda yapılan üç ayrı oylamada, 705 sandalyeli mecliste 400'den fazla AP üyesi dokunulmazlıkların kaldırılması için oy verdi.

İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan Puigdemont ile eski Katalonya Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması, ayrılıkçı Katalanların Belçika'dan İspanya'ya iadesinin yolunu da açabilecek.

Daha önce de Puigdemont gibi Belçika'ya yerleşen Katalanların iadesini talep eden İspanya'nın oylamadan sonra yeniden iade için girişimde bulunabileceği belirtiliyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verilen 3 Katalan milletvekili, 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanarak parlamentoya girmiş ve dokunulmazlık elde etmişti.

AP'nin Yasal İşler Komitesi'nde geçen ay yapılan oylamada Katalan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için sunulan tavsiye kararına 15 lehte ve 8 aleyhte oy çıkmıştı. Bunun ardından parlamento genel kurulunda oylama yapılmıştı.

Belçika mahkemeleri, daha önce İspanya'dan Belçika'ya yerleşen bazı Katalanların iadesi için yapılan talepleri reddetmişti.

- Katalonya'daki süreç

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi girişimler 2012 yılında başlamış ve dönemin Katalonya özerk hükümet başkanı Artur Mas'ın öncülüğünde 9 Kasım 2014'te yasa dışı ilk bağımsızlık yanlısı halk oylaması yapılmıştı.

Ardından, 12 Ocak 2016-28 Ekim 2017 arasında Katalonya özerk hükümet başkanı olarak görev yapan Carles Puigdemont'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumu gerçekleşmişti.

İspanya Senatosu'nda anayasaya dayanarak alınan kararla Katalonya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilmişti. Bu gelişmelerin ardından İspanya mahkemelerinden kaçan Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ülkeyi terk etmişti.

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