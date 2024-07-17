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        Haberler Dünya Avrupa Parlamentosu, Macar lider Orban'ın tartışmalı Moskova'ya ziyaretini kınadı | Dış Haberler

        Avrupa Parlamentosu, Macar lider Orban'ın tartışmalı Moskova'ya ziyaretini kınadı

        Avrupa Parlamentosu (AP), Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinin akabinde yaptığı Rusya ziyaretini, AB'nin ortak dış politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:28
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        Avrupa Parlamentosu'ndan Macar lidere kınama
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        AP Genel Kurulu'nda gelecek 5 yıllık dönemde, Birliğin, Ukrayna'ya desteğini teyit eden karar tasarısı oylandı.

        Kararın 495 "evet" oyuyla kabul edilmesinin ardından AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AB, Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteği sürdürmek için aktif olarak çalışmalıdır. Gerekli olduğu sürece ve ne şekilde olursa olsun Ukrayna'ya askeri destek sağlanmalıdır." denildi.

        Açıklamada, aynı kararda, Orban'ın 5 Temmuz'daki Moskova ziyaretinin AB'yi temsil etmediği, AB anlaşmalarının ve ortak dış politikasının açık bir ihlali olduğu gerekçesiyle kınandığı da ifade edildi.

        Akabinde Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesine saldırı düzenlediği göz önüne alındığında Orban'ın ziyaretinin "barış misyonu" olmaktan uzak olduğu değerlendirmesi yer aldı.

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        Orban'ın eleştirilerin hedefindeki Moskova ziyareti

        Macaristan Başbakanı Orban'ın, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde Moskova'ya yaptığı ziyaret, AB içerisinde tepki çekmişti.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Orban, Moskova'yı ziyaret ediyor. Putin, yatıştırılarak durdurulamaz. Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın yolunu ancak birlik ve kararlılık açacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

        AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısında bulunmuştu.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Macaristan Başbakanı hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor." mesajını paylaşmıştı.

        Ancak AB'den gelen tepkilere rağmen Orban, Moskova'yı ziyaret etmiş, amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak değil, barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek olduğu dile getirmişti.

        Budapeşte-Brüksel-Moskova hattında süregelen gerginlik

        AB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

        AB ülkesi Macaristan ile AB arasında Ukrayna-Rusya savaşı, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

        Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

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