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Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlamada kürsünün ilk basamağında yer alan milli sporcu Tuğba Danışmaz'a altın madalyası takdim edildi!

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

    2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti.
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

    Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. 
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

    TÜRKİYE'NİN İLK MADALYASI

    Tuğba, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını getirdi. Müsabakada İtalyan Dariya Derkach, 14,20'lik derecesiyle gümüş, Portekizli Patricia Mamona ise 14,16 metreyle bronz madalya aldı.
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

    MADALYASINI ALDI

    2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlamada kürsünün ilk basamağında yer alan milli sporcu Tuğba Danışmaz'a altın madalyası takdim edildi.
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

    Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde kadınlar 3 adım atlamanın ödül töreni yapıldı.
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

    Yarışta 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoruna imza atarak altın madalya kazanan milli atlete madalyasını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

    Gümüş madalya kazanan İtalyan Dariya Derkach ile bronz madalya elde eden Portekizli Patricia Mamona'ya da ödüllerini aldı.
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
  • Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

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