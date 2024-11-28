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        Haberler Dünya Avrupa, UCM'nin Netanyahu kararına saygılı | Dış Haberler

        AB, UCM'nin Netanyahu kararını uygulayacaklarını yineledi

        Avrupa Birliği, UCM kararına saygı duyduklarını ve kararın gereklerini yerine getireceklerine dair tutumlarını yineledi. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, Uluslararası Ceza Mahkemesini desteklediklerini belirtirken, AB'ye üye bütün ülkelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanmasına ilişkin kararı uygulamak yükümlü olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:45
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        AB, UCM'nin Netanyahu kararına saygılı
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        Avrupa Birliği, UCM'nin Netanyahu kararını saygıyla karşıladıklarını ve verilen kararı uygulayacaklarını bildirdi.

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) desteklediklerini, tüm AB üye ülkelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerini yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirtti.

        Stano, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, AB Komisyonu'nun UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerini not ettiğini bildirdi.

        "AB ve üye ülkeleri, uluslararası ceza adaletine ve dokunulmazlığa karşı mücadeleye güçlü bir şekilde bağlıdır. UCM'yi ve Roma Statüsü'nde belirtilen ilkeleri destekliyoruz. AB, Mahkeme'nin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duymaktadır." ifadelerini kullanan Stano, şunları kaydetti:

        "AB, UCM'nin önemli ve bağımsız bir uluslararası kurum olduğunu hatırlatır. Görevi, uluslararası hukuk uyarınca en ciddi suçları kovuşturmaktır. Tüm AB üye ülkelerini kapsayan Roma Statüsü'nü onaylayan tüm ülkeler, UCM tarafından çıkarılan tutuklama emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür."

        UCM, 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya başta olmak üzere bazı AB ülkeleri karardan memnuniyetsizliklerini bildirmiş ve buna uymayabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

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