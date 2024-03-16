Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupalı liderler Mısır ile işbirliği mutabakatı imzalamak için yarın Kahire'de olacak

        Avrupalı liderler Mısır ile işbirliği mutabakatı imzalamak için yarın Kahire'de olacak

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı üye ülke başbakanlarının, AB ile Mısır arasında işbirliği mutabakatı imzalamak üzere yarın Kahire'de olacağı bildirildi. İtalya ve Yunanistan başbakanları da yarın Kahire'de olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 22:43 Güncelleme: 16.03.2024 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB ve Mısır arasında işbirliği mutabakatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberinde, AB ile Mısır arasında kapsamlı işbirliğini öngören mutabakat zaptı imza töreninin, yarın Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde, von der Leyen, AB Dönem Başkanı ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla yapılacağı belirtildi.

        Söz konusu işbirliği mutabakatının, AB'den Mısır'a 5 milyar avroluk destek öngördüğüne işaret edilen haberde, bu meblağın 2024-2027 dönemindeki kredi ve hibelerle 7,4 milyar avroya kadar çıkabileceği anlatıldı.

        Gazetenin Brüksel çıkışlı haberinde, işbirliği mutabakatında, AB ile Mısır arasındaki ilişkilerin "karşılıklı saygı ve güven değerlerine dayanan stratejik ve küresel ortaklık düzeyine yükseltilmesinde anlaşıldığı" ifadesinin de olacağı kaydedildi.

        REKLAM

        Haberde mutabakatın, Mısır'ı istikrara kavuşturma ve Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akışını önleme amacı taşıdığı da vurgulandı.

        Kahire'ye gidecek Avrupalı liderler arasında yer alan Meloni de dün Roma'da, İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlelerini içeren ve adını döneminin enerji alanındaki uzmanı İtalyan iş insanı Enrico Mattei'den alan "Mattei Planı"nına yönelik bir toplantıda, von der Leyen ile pazar günü Mısır'a gideceğini belirterek, "Tunus'ta yürüttüğümüz girişimin bir benzeri söz konusu. Mısır'la da bir mutabakat zaptı olacak." demişti.

        Tunus ile AB arasında, başkent Tunus’ta Başbakan Meloni, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in katılımıyla 16 Temmuz 2023'te kapsamlı işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştı.

        İtalyan basını, o dönemde de bu mutabakat zaptının, Tunus'un mali açıdan istikrara kavuşmasına katkıda bulunarak; Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya düzensiz göçü önlemeye yönelik olduğunu yazmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Çöküş!
        Çöküş!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro