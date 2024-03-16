Avrupalı liderler Mısır ile işbirliği mutabakatı imzalamak için yarın Kahire'de olacak

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberinde, AB ile Mısır arasında kapsamlı işbirliğini öngören mutabakat zaptı imza töreninin, yarın Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde, von der Leyen, AB Dönem Başkanı ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla yapılacağı belirtildi.

Söz konusu işbirliği mutabakatının, AB'den Mısır'a 5 milyar avroluk destek öngördüğüne işaret edilen haberde, bu meblağın 2024-2027 dönemindeki kredi ve hibelerle 7,4 milyar avroya kadar çıkabileceği anlatıldı.

Gazetenin Brüksel çıkışlı haberinde, işbirliği mutabakatında, AB ile Mısır arasındaki ilişkilerin "karşılıklı saygı ve güven değerlerine dayanan stratejik ve küresel ortaklık düzeyine yükseltilmesinde anlaşıldığı" ifadesinin de olacağı kaydedildi.

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Haberde mutabakatın, Mısır'ı istikrara kavuşturma ve Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akışını önleme amacı taşıdığı da vurgulandı.

Kahire'ye gidecek Avrupalı liderler arasında yer alan Meloni de dün Roma'da, İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlelerini içeren ve adını döneminin enerji alanındaki uzmanı İtalyan iş insanı Enrico Mattei'den alan "Mattei Planı"nına yönelik bir toplantıda, von der Leyen ile pazar günü Mısır'a gideceğini belirterek, "Tunus'ta yürüttüğümüz girişimin bir benzeri söz konusu. Mısır'la da bir mutabakat zaptı olacak." demişti.

Tunus ile AB arasında, başkent Tunus’ta Başbakan Meloni, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in katılımıyla 16 Temmuz 2023'te kapsamlı işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştı.

İtalyan basını, o dönemde de bu mutabakat zaptının, Tunus'un mali açıdan istikrara kavuşmasına katkıda bulunarak; Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya düzensiz göçü önlemeye yönelik olduğunu yazmıştı.