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        Haberler Dünya Avrupa Avrupalı milletvekillerinden Gürcistan'da protesto | Dış Haberler

        Avrupalı milletvekillerinden Gürcistan'da protesto

        Finlandiya, İsveç, Fransa, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Almanya parlamentolarından milletvekillileri, Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarına karşı düzenlenen protesto gösterisine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 01:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 01:03
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        Avrupalı milletvekillerinden Gürcistan'da protesto
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        Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin galip çıktığı parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partilerinin başkent Tiflis'teki gösterileri devam ediyor.

        Parlamento binası önünde, akşam saatlerinde düzenlenen "Biz Avrupa'yız" adlı gösteriye katılanlar, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı.

        Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen bazı muhalefet partilerince organize edilen gösteriye Tiflis'te temaslarda bulunan Finlandiya, İsveç, Fransa, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Almanya parlamentolarından milletvekilleri de katıldı.

        "GÜRCİSTAN İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT RUSYA'DAN"

        Gösteride konuşan muhalefet liderleri, hükümetin seçimlerde hile yaptığını iddia ederek, seçimlerin yenilenmesini talep etti.

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        Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, sahnedeki konuşmasında, Gürcistan'a, halkı desteklemek için geldiklerini kaydetti. Gürcistan için en büyük tehdidin Rusya'dan geldiğini savunan Roth, şu ifadeleri kullandı:

        "Hepimiz tarihin aynı sayfasındayız ve siz de yanımızdasınız. Siz kazanırsanız biz de kazanırız. Siz hayatta kalırsanız Avrupa Birliği de hayatta kalır. Bu yüzden buradayız."

        "BİR RUS HAYALİ YOKTUR, AVRUPA HAYALİ VAR VE SİZ BU AVRUPA'NIN PARÇASISINIZ"

        Polonyalı milletvekilli Michal Kaminski ise Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecini desteklediğini ifade ederek, "Gürcistan'ın AB üyesi olması benim hayalimdir." dedi. Kaminski, farklı suçlamalardan dolayı ülkesinde tutuklu olarak yargılanan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvil'nin serbest bırakılmasını da talep ettiğini söyledi.

        Litvanya Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Zygimantas Pavilionis ise Gürcistan halkına, demokrasi ve özgürlük için mücadele verme çağrısında bulunarak, "Bir Rus hayali yoktur, Avrupa hayali var ve siz bu Avrupa'nın parçasısınız." diye konuştu.

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        İsveç Parlamentosu Avrupa Birliği (AB) İşleri Komitesi Başkanı Erik Ottosson ise Rusya'nın Gürcistan için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunarak, "Demokrasi için mücadele ettiğiniz sürece hiçbir zaman geç olmayacaktır." dedi.

        Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jukka Kopra ise bir ülkede demokrasinin olması için seçimlerin şeffaf ve adil şekilde yapılması gerektiğini kaydederek, "Demokrasiye ve Avrupa'ya giden yolda size destek olmak için buradayız." ifadesini kullandı.

        Yaklaşık iki saat süren protesto gösterisi, konuşmaların ardından sona erdi.

        GÜRCİSTAN PARLAMENTOSU BAŞKANI, AVRUPALI MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

        Avrupalı milletvekillerinden oluşan heyet, 26 Ekim'de yapılan seçim sonuçları kabul etmeyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri ile bugün bir araya gelmişti.

        Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise yaptığı yazılı açıklamada, Gürcistan'a gelen Avrupalı milletvekillerini ülkesinin iç işlerine karışmakla suçlayarak parlamentoda kabul etmediğini bildirmişti.

        Papuaşvili, bugün Tiflis'e gelen bazı Avrupalı yetkililerin baharda Gürcistan'da hükümet karşıtı gösterilere de katıldığını belirterek, "Avrupa'yı bir barış projesi olarak sunup aynı zamanda Avrupa adına ülkede kaos yaratmak mümkün değildir." ifadesini kullanmıştı.

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        GÜRCİSTAN'DAKİ PARLAMENTO SEÇİMLERİ

        Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerini yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

        Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." ifadelerini kullanmıştı.

        Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, sonuçları tanımayanların ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında olduğunu kaydetmişti.

        Gürcistan Savcılığından 30 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerine yönelik hile iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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