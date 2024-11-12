Avrupalı milletvekillerinden Gürcistan'da protesto

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin galip çıktığı parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partilerinin başkent Tiflis'teki gösterileri devam ediyor.

Parlamento binası önünde, akşam saatlerinde düzenlenen "Biz Avrupa'yız" adlı gösteriye katılanlar, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı.

Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen bazı muhalefet partilerince organize edilen gösteriye Tiflis'te temaslarda bulunan Finlandiya, İsveç, Fransa, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Almanya parlamentolarından milletvekilleri de katıldı.

"Hepimiz tarihin aynı sayfasındayız ve siz de yanımızdasınız. Siz kazanırsanız biz de kazanırız. Siz hayatta kalırsanız Avrupa Birliği de hayatta kalır. Bu yüzden buradayız."

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, sahnedeki konuşmasında, Gürcistan'a, halkı desteklemek için geldiklerini kaydetti. Gürcistan için en büyük tehdidin Rusya'dan geldiğini savunan Roth, şu ifadeleri kullandı:

Gösteride konuşan muhalefet liderleri, hükümetin seçimlerde hile yaptığını iddia ederek, seçimlerin yenilenmesini talep etti.

"BİR RUS HAYALİ YOKTUR, AVRUPA HAYALİ VAR VE SİZ BU AVRUPA'NIN PARÇASISINIZ"

Polonyalı milletvekilli Michal Kaminski ise Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecini desteklediğini ifade ederek, "Gürcistan'ın AB üyesi olması benim hayalimdir." dedi. Kaminski, farklı suçlamalardan dolayı ülkesinde tutuklu olarak yargılanan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvil'nin serbest bırakılmasını da talep ettiğini söyledi.

Litvanya Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Zygimantas Pavilionis ise Gürcistan halkına, demokrasi ve özgürlük için mücadele verme çağrısında bulunarak, "Bir Rus hayali yoktur, Avrupa hayali var ve siz bu Avrupa'nın parçasısınız." diye konuştu.