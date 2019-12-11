Avunya mantısı tarifi, nasıl yapılır?

Avunya Mantısı nasıl yapılır? Avunya Çanakkale’nin Yenice ilçesinden Balıkesir’in Gönen ilçesine kadar olan bölgeye verilen addır. Avunya’nın en meşhur lezzeti de mantıdır.
Avunya Mantısı Malzemeler:
- 1 adet yufka
- 1 su bardağı nohut
- 1 tavuk göğsü
- 1 adet soğan
- 1 orta boy yoğurt
- 2-3 diş sarımsak
- Tereyağı
- Pul biber
- Kekik
- Nane
- Tuz
Avunya Mantısı Yapılışı:
- Yufkaları rulo haline getiriyoruz.
- Bir parmak kalınlığında şeritler keselim.
- Fırın tepsimize yufkaları açarak serpiştiriyoruz.
- Tavada yağı eritip yufkaların üzerine dökelim.
- Elimizle karıştırıp yufkaların her yerine eşit gezdiriyoruz.
- 180 derecelik fırında yufkalar kızarana kadar pişiriyoruz.
- Tepsinin içerine karıştırıp tekrar pişirelim ki yumuşak yer kalmasın.
- Tavuğu haşlayıp didikleyelim.
- Soğanı doğrayıp kavuralım üzerine tavukları ekleyip karıştıralım.
- Nohut ve sıvıyağı da ekleyip karıştırmaya devam edelim.
- 1 çay bardağı suyu ekleyip karıştırmaya devam edelim.
- Servis tabağının alt kısmına önce kızarttığımız yufkaları koyalım.
- Üzerine tavuk ve nohut karışımını ekleyelim.
- Bir tavada tereyağını eritip kekik ve naneyle kızdıralım.
- Servis tabağına yoğurt ve hazırladığımız sostan döküp servis edelim.
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