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Avustralya'da yükselen hava sıcaklığıyla birlikte şiddetini artıran çalı yangınları hız kesmeden devam ediyor.

Yetkililer, Melbourne'un doğusunda kalan bölgede bulunan 30 bini aşkın turistin, tahliye çağrılarına kulak asmamalarının ardından, anayolların yangınlar nedeniyle kesilmesiyle birlikte bölgede mahsur kaldıklarını belirtti.

Uzmanlar, hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesiyle birlikte gelecek 2-3 gün içerisinde, yangınların yoğun olarak yaşandığı New South Wales eyaletinde durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediyor.

Eyalet genelinde halen 100 civarında ayrı noktada yangınlar sürüyor.

Ülke genelindeki yangınların en büyüğü, Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti yakınlarında da şiddetini arttırdı.

Öte yandan Avustralyalılar, yılbaşı kutlamaları için düzenlenecek olan havai fişek gösterilerinin iptal edilmesini ve bütçenin yangınla mücadelede kullanılmasını talep etti.