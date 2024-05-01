Avustralya'nın 2 Hint casusu 2020'de sınır dışı ettiği ileri sürüldü

The Washington Post ve Avustralya medyasında geniş yer verilen haberlerde, eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison döneminde, 2 Hint casusun Avustralya'nın ticaret, güvenlik ve savunma projelerine ilişkin gizli bilgileri hedef aldığı ve bu nedenle 2020'de ülkeden "gizlice" sınır dışı edildiği aktarıldı.

Avustralya'nın Hazine Bakanı Jim Chalmers, Hint casusların 4 yıl önce sınır dışı edildiği iddialarına ilişkin yorum yapmak istemediğini söyledi.

Son yıllarda Hindistan ile ikili ilişkilerin oldukça iyi olduğunu belirten Chalmers, "Bu tür konulara girmek istemiyorum." dedi.