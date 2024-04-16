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        Haberler Dünya Avustralya: Sydney'deki kilise saldırısı bir terör eylemi

        Avustralya: Sydney'deki kilise saldırısı bir terör eylemi

        Avustralya polisi, Sydney'deki kilisede meydana gelen bıçaklama olayının 'terörist' bir saldırı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:09
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        "Sydney'deki kilise saldırısı terör eylemi"
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        Avustralya polisi dün Sydney'deki bir kilisede meydana gelen bıçaklama olayını dini motifli bir "terör eylemi" olarak ilan etti.

        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!

        Soruşturmaların halen devam ettiği bildirilirken, yetkililer bunun bir dini aşırılık vakası olduğundan emin olduklarını söyledi.

        Süryani Christ The Good Shepherd Kilisesi'ndeki ayin sırasında 16 yaşında bir çocuk, bir piskopos, bir rahip ve kiliseye gidenlere bıçaklı saldırı düzenlemişti.

        Polis, en az dört kişinin ve saldırganın, "hayati tehlike arz etmeyen" yaralanmalara maruz kaldığını açıklamıştı. Yetkililer saldırganın dinini açıklamayı reddediyor.

        Kilise önünde arbede

        Olay kilisenin YouTube kanalındaki canlı yayınına yansırken, Wakeley banliyösünde hızla huzursuzluğu tetikledi.

        Saldırının ardından öfkeli bir kalabalık şehir merkezinin yaklaşık 35 km güneybatısındaki kiliseye akın ederken, yüzlerce kişiden oluşan kalabalık, saldırganın sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiği kiliseyi koruyan polisle şiddetli bir şekilde çatıştı.

        Çıkan arbedede iki polisin çenesi kırılırken, 10 polis aracı tahrip edildi.

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