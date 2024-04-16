Avustralya: Sydney'deki kilise saldırısı bir terör eylemi

Avustralya polisi dün Sydney'deki bir kilisede meydana gelen bıçaklama olayını dini motifli bir "terör eylemi" olarak ilan etti.

Soruşturmaların halen devam ettiği bildirilirken, yetkililer bunun bir dini aşırılık vakası olduğundan emin olduklarını söyledi.

Süryani Christ The Good Shepherd Kilisesi'ndeki ayin sırasında 16 yaşında bir çocuk, bir piskopos, bir rahip ve kiliseye gidenlere bıçaklı saldırı düzenlemişti.

Polis, en az dört kişinin ve saldırganın, "hayati tehlike arz etmeyen" yaralanmalara maruz kaldığını açıklamıştı. Yetkililer saldırganın dinini açıklamayı reddediyor.