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        Haberler Dünya Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha: Kilisede 4 yaralı

        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha: Kilisede 4 yaralı

        Avustralya'nın Sydney kentinde 48 saatin ardından bir başka bıçaklama vakası yaşandı. Saldırgan, kentte bulunan bir kilisede ayin sırasında piskoposu bıçakladı. Saldırgan tutuklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:23
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        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
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        Sydney kenti üç gündür bıçaklı saldırılarla kabus yaşıyor.

        Cumartesi günü bir AVM'de 5'i kadın 6 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, 12 kişinin yaralanmasından 48 saat geçtikten sonra bir kilisede piskopos ve kilisede ibadet eden birkaç kişi saldırıya uğradı.

        "Saldırganın hedefinde kadınlar vardı"
        "Saldırganın hedefinde kadınlar vardı"

        Piskopos Mari Emmanuel, Sydney'in batısındaki Wakeley'de bulunan Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde vaaz verirken bir saldırgan piskoposa doğru yürüdü ve defalarca bıçakladı.

        Kilisenin YouTube sayfasında canlı olarak yayınlanan olayın dehşet verici görüntülerinde, saldırganın aniden darbeler savurduğu ve piskopos Emmanuel'in şaşkınlık içinde olduğu, kilisede ibadet eden cemaatin, saldırganı etkisiz hale getirmek için üzerine atladığı görülüyor.

        Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar arasında 60'lı, 50'li, 30'lu ve 20'li yaşlarda olduğu düşünülen dört erkek bulunuyor.

        Polis saldırganın tutuklandığını duyururken, piskoposun hayati tehlikesi devam ediyor.

        Diğer yandan, saldırı sonrası kilise yakınlarında toplanan 2 bine yakın kişiyle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

        MÜSLÜMANLARDAN KINAMA

        Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), saldırıyı kınadığını bildirdi.

        ANIC Başkanı Şeyh Şadi es-Süleyman'ın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, ANIC ve Avustralya Müslüman toplumunun "Piskopos Mar Mari Emmanuel'in Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde ayin yaparken uğradığı saldırıyı tartışmasız şekilde kınadığı" belirtildi.

        "Bu saldırı dehşet verici ve Avustralya'da özellikle ibadethaneler ile dini liderlere yönelik saldırıların yeri yok." ifadesine yer verilen açıklamada, Piskopos Emmanuel ve saldırıda yaralananlara acil şifa temennisinde bulunuldu.

        Açıklamada, "Toplumu sakin kalmaya, tüm Avustralyalıların emniyeti ve güvenliği için birlikte çalışmaya davet ediyorum." ifadesi kullanıldı.

        Süleyman, Müslüman kuruluşlara gönderdiği mesajda da şunları kaydetti:

        "Piskoposu hedef alan kişinin maalesef genç bir Müslüman olduğu teyit edildi. Bu çok ama çok rahatsız edici ve endişe verici bir durum. Tüm camileri ve İslam merkezlerini son derece dikkatli olmaya çağırıyorum."

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