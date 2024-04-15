Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha: Kilisede 4 yaralı

Sydney kenti üç gündür bıçaklı saldırılarla kabus yaşıyor.

Cumartesi günü bir AVM'de 5'i kadın 6 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, 12 kişinin yaralanmasından 48 saat geçtikten sonra bir kilisede piskopos ve kilisede ibadet eden birkaç kişi saldırıya uğradı.

Piskopos Mari Emmanuel, Sydney'in batısındaki Wakeley'de bulunan Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde vaaz verirken bir saldırgan piskoposa doğru yürüdü ve defalarca bıçakladı.

Kilisenin YouTube sayfasında canlı olarak yayınlanan olayın dehşet verici görüntülerinde, saldırganın aniden darbeler savurduğu ve piskopos Emmanuel'in şaşkınlık içinde olduğu, kilisede ibadet eden cemaatin, saldırganı etkisiz hale getirmek için üzerine atladığı görülüyor.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar arasında 60'lı, 50'li, 30'lu ve 20'li yaşlarda olduğu düşünülen dört erkek bulunuyor. Polis saldırganın tutuklandığını duyururken, piskoposun hayati tehlikesi devam ediyor. Diğer yandan, saldırı sonrası kilise yakınlarında toplanan 2 bine yakın kişiyle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. MÜSLÜMANLARDAN KINAMA Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), saldırıyı kınadığını bildirdi. ANIC Başkanı Şeyh Şadi es-Süleyman'ın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, ANIC ve Avustralya Müslüman toplumunun "Piskopos Mar Mari Emmanuel'in Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde ayin yaparken uğradığı saldırıyı tartışmasız şekilde kınadığı" belirtildi.