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Avustralyalı sanatçı çıplak bedenleri tuval gibi işliyor

30.08.2018 - 17:12 | Güncelleme:

Avustralyalı kamuflaj sanatçısı Emma Hack, arka planlarla çıplak bedeni harmanlıyor

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    Eserleri 500 milyon kez görüntülenen Avustralyalı sanatçı Emma Hack, grafik arka planlarla harmanlanmış çıplak bedenler ile yaptığı kamuflaj sanatıyla görenleri büyülüyor.

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    Siz Emma Hack'in çalışmalarını şarkıcı Gotye'nin Somebody That I Used To Know adlı şarkısının klibinden tanıyor olabilirsiniz. 

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    Gotye'nin şarkısı 2011 yılında çıktığında büyük ses getirmiş ve klibi oldukça ilgi görmüştü. 

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    41 yaşındaki Emma Hack, bu illüstrasyonlar için günde 15 saatini harcıyor.

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    Mandala, Flight of Fancy, Geometric, Mother Gaia, Wallpaper ve daha nice koleksiyonlar yarattı ve bunları sanatseverlerle buluşturdu.

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    Emma Hack, kadın bedenlerini eserlerinde adeta bir tuval gibi kullanıyor. 

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    Tuvalle bir bütün haline getirdiği bedenlere, desenlerini, çizimlerini işliyor. 

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    İşte Emma Hack'in tuval bedenlerle bezenmiş eserleri...

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