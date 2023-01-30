AA'nın haberine göre ülkesinde pek çok yemek yeme yarışmasına katılan Webby, ardından Amerika, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde de yarışmalarda başarılar elde etti.

Avustralya'da bir şirkette pazarlamacı olarak çalışırken bir yıl önce radyo programında duyduğu yemek yeme yarışmasına katılan 33 yaşındaki James Webby, daha sonra işini bırakıp sadece yarışmalara katılmaya başladı.

51 DAKİKADA 25 HAMBURGER YEDİ

Türkiye'ye 17 Ocak'ta gelen Webby, pek çok ilde katıldığı yemek yeme yarışmalarında ödül kazandı.

Kastamonu'da da hamburgerci dükkanı bulunan Mustafa Girişken'in düzenlediği yarışmaya katılan Webby, 51 dakika 36 saniyede 25 hamburger ile bir litre kolayı bitirerek 5 bin liranın yanı sıra yaklaşık 50 bin lira değerindeki cep telefonunun sahibi oldu.

Webby, ülkesinde bir yıl önce yemek yeme yarışmasına katıldığını ve bu konuda iyi olduğunu görünce bunu sürdürdüğünü söyledi.

Sosyal medya üzerinden Girişken'in kendisiyle iletişime geçmesi üzerine Türkiye'ye geldiğini belirten Webby, Kastamonu, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Kocaeli'de yarışmalara katılıp kazandığını anlattı.

Webby, "Kastamonu'daki hamburger yeme yarışması en zor yarışmalardan biriydi. Tüm ülkelerdeki tüm yarışmalara tek tek gidip hepsini kazanmak istiyorum. En büyük hayalim bu" ifadesini kullandı.