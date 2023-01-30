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Avustralyalı Webby, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılıyor

Avustralyalı 33 yaşındaki James Webby, her ülkeye giderek yemek yeme yarışmalarına katılıp başarı elde etmeyi hedefliyor

Avustralyalı Webby, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılıyor
AA

Avustralya'da bir şirkette pazarlamacı olarak çalışırken bir yıl önce radyo programında duyduğu yemek yeme yarışmasına katılan 33 yaşındaki James Webby, daha sonra işini bırakıp sadece yarışmalara katılmaya başladı.

AA'nın haberine göre ülkesinde pek çok yemek yeme yarışmasına katılan Webby, ardından Amerika, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde de yarışmalarda başarılar elde etti.

51 DAKİKADA 25 HAMBURGER YEDİ

Türkiye'ye 17 Ocak'ta gelen Webby, pek çok ilde katıldığı yemek yeme yarışmalarında ödül kazandı.

Kastamonu'da da hamburgerci dükkanı bulunan Mustafa Girişken'in düzenlediği yarışmaya katılan Webby, 51 dakika 36 saniyede 25 hamburger ile bir litre kolayı bitirerek 5 bin liranın yanı sıra yaklaşık 50 bin lira değerindeki cep telefonunun sahibi oldu.

Webby, ülkesinde bir yıl önce yemek yeme yarışmasına katıldığını ve bu konuda iyi olduğunu görünce bunu sürdürdüğünü söyledi.

Sosyal medya üzerinden Girişken'in kendisiyle iletişime geçmesi üzerine Türkiye'ye geldiğini belirten Webby, Kastamonu, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Kocaeli'de yarışmalara katılıp kazandığını anlattı.

Webby, "Kastamonu'daki hamburger yeme yarışması en zor yarışmalardan biriydi. Tüm ülkelerdeki tüm yarışmalara tek tek gidip hepsini kazanmak istiyorum. En büyük hayalim bu" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ FAVORİ LEZZETİ BAKLAVA

Girişken ise çeşitli kotalar belirleyerek yarışmalar düzenlediğini, bugüne kadar en fazla bir kadın yarışmacının 15 hamburger yiyebildiğini söyledi.

Sosyal medyadan haberdar oldukları Avustralya'dan Webby ile iletişime geçerek Türkiye'ye davet ettiklerini dile getiren Girişken, farklı kentlerdeki yemek yeme yarışmaları için onun adına başvuru yaptıklarını belirtti.

Hamburger yeme yarışmasını kazanan Webby'nin cep telefonu ve para ödülü aldığını anlatan Girişken, "Türkiye'deki tüm lezzetleri sevdiğini ama favori lezzetinin baklava olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm yarışmaları kazanarak ilerledi. Hayali dünyadaki tüm yarışmalara katılmak. Bundan sonraki durağı, bunların arasındaki en büyük ödüle sahip Dubai'ye gitmek olacak" diye konuştu.

Girişken, Webby'nin programını tamamlandığını ama yoğun ilgiden dolayı Türkiye'de kalma süresini uzatıp başka yarışmalara da katılacağını kaydetti.

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