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        Haberler Gündem Politika Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Erdoğan ve Nehammer, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:41
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        Avusturya Başbakanı Ankara'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

        Nehammer'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

        Erdoğan ve Nehammer'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Avusturya Başbakanı Nehammer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

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        Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Nehammer, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

        Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

        Erdoğan ve Nehammer, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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