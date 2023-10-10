Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

Nehammer'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve Nehammer'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Avusturya Başbakanı Nehammer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

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Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Nehammer, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.